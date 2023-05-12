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    Школьника сбили на пешеходном переходе в Костанае

    12 Мая 2023, 20:05

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Девятилетнего ребенка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, он госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «11 мая около 13:10 часов в городе Костанай по улице Маяковского 45-летний водитель легковой автомашины ВАЗ 2109 совершил наезд на 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу»,- сообщили в полиции.

    Водитель, сбивший ребенка, согласно медицинскому освидетельствованию, был трезвым.

    «В результате ДТП ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу с различными травмами. По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 статьи 345 УК РК», - пояснили в полиции.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП МВД РК Костанай
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