Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Школьника из Петропавловска наградили за спасение ребенка

    11 Июля 2023, 21:42

    ПЕТРОПАВЛОСК. КАЗИНФОРМ - Ученик NIS Петропавловска награжден медалью «За спасение утопающих» и «Қамқор жүрек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Сегодня в АОО «НИШ» министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов наградил ученика NIS Петропавловска Аслана Гималетдинова медалью «За спасение утопающих», который спас тонущего мальчика в СКО.

    «Хочу поблагодарить Аслана за проявленный героизм и смелость. В будущем МЧС ждет таких отважных ребят в органы гражданской защиты. В будущем МЧС ждет таких отважных ребят в органы гражданской защиты. Очень важно и необходимо соблюдать правила безопасности на воде как в летний, так и в зимний период. Наше министерство всегда с вниманием относится к героям, так как эти люди по сути являются спасателями. Вместе с тем, необходимо отметить, что нашими подразделениями с начала года навыкам плавания обучено порядка 30 тысяч детей, - отметил Сырым Шарипханов.

    Председатель Правления NIS Ануар Жангозин особо отметил, что учителя и одноклассники гордятся мужеством Аслана и вручил награду «Қамқор жүрек».

    Глава ведомства и Председатель Правления NIS также вручили юноше памятные подарки.

    Коллектив NIS выразил огромную благодарность родителям Аслана Рустаму и Сандугаш Гималетдиновым за воспитание храброго юноши.

    «Я ездил по городу на велосипеде, услышал крики о помощи и одновременно бегущую по тропинке вверх по склону оврага девочку, которая тоже звала на помощь. Понял, что кто-то тонет. Не раздумывая, бросился бежать», - поделился Аслан.

    Аслан Гималетдинов является активным, отзывчивым и ответственным учеником NIS Петропавловска. Любит играть на домбре и занимается волейболом.

    Напомним, в Петропавловске 15-летний Аслан Гималетдинов вытащил из воды тонущего 13-летнего мальчика, который бросился спасать брата и сам не смог выбраться.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МЧС Спасение Петропавловск Герои Республики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в коттедже ликвидировали в Астане
    Пожар тушат на правом берегу Астаны
    Молодую женщину спасли от суицида в Актобе
    Лесной пожар в Бескарагайском районе области Абай ликвидирован
    Популярное
    1 Освобождены ли пенсионеры от уплаты налога на имущество
    2 Куда смотрели руководство района и директор – аким СКО прокомментировал ситуацию с Петровской школой
    3 Не служивших в армии казахстанцев освободят от получения военных билетов
    4 Бахрейн и Южная Корея вошли в топ стран, в которые вывозят казахстанцев в рабство
    5 Повысить тарифы на медуслуги намерены в РК