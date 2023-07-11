Школьника из Петропавловска наградили за спасение ребенка

ПЕТРОПАВЛОСК. КАЗИНФОРМ - Ученик NIS Петропавловска награжден медалью «За спасение утопающих» и «Қамқор жүрек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня в АОО «НИШ» министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов наградил ученика NIS Петропавловска Аслана Гималетдинова медалью «За спасение утопающих», который спас тонущего мальчика в СКО.

«Хочу поблагодарить Аслана за проявленный героизм и смелость. В будущем МЧС ждет таких отважных ребят в органы гражданской защиты. В будущем МЧС ждет таких отважных ребят в органы гражданской защиты. Очень важно и необходимо соблюдать правила безопасности на воде как в летний, так и в зимний период. Наше министерство всегда с вниманием относится к героям, так как эти люди по сути являются спасателями. Вместе с тем, необходимо отметить, что нашими подразделениями с начала года навыкам плавания обучено порядка 30 тысяч детей, - отметил Сырым Шарипханов.

Председатель Правления NIS Ануар Жангозин особо отметил, что учителя и одноклассники гордятся мужеством Аслана и вручил награду «Қамқор жүрек».

Глава ведомства и Председатель Правления NIS также вручили юноше памятные подарки.

Коллектив NIS выразил огромную благодарность родителям Аслана Рустаму и Сандугаш Гималетдиновым за воспитание храброго юноши.

«Я ездил по городу на велосипеде, услышал крики о помощи и одновременно бегущую по тропинке вверх по склону оврага девочку, которая тоже звала на помощь. Понял, что кто-то тонет. Не раздумывая, бросился бежать», - поделился Аслан.

Аслан Гималетдинов является активным, отзывчивым и ответственным учеником NIS Петропавловска. Любит играть на домбре и занимается волейболом.