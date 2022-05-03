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    Школьника и студента наградили за спасение утопающего в Семее

    3 Мая 2022, 18:57

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан двое молодых жителей Семея были награждены почетными грамотами за спасение тонувшего мальчика, 2009 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Руслан Омаров и Данила Кондратенко проявили смелость, героизм и спасли 1 мая школьника из воды. Учащиеся вышли на пикник у реки, один из них спрыгнул с бетонного блока и начал тонуть. В тот момент мимо проходил Данил Кондратенко, студент второго курса Строительного колледжа города Семея, который, увидев тонущего ребенка, бросился ему на помощь и вытащил из воды. Уже на берегу одноклассником Русланом Омаровым была оказана первая доврачебная помощь.
    Пострадавший был госпитализирован в детскую областную больницу. Находится под наблюдением врачей. Награжденные ребята героями себя не считают.

    ДЧС ВКО напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах. Родителям необходимо провести разъяснительную беседу с детьми о соблюдении правил купания на водоемах.

    При чрезвычайной ситуации необходимо сообщить спасателям по номеру 112.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Общество Спасение
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