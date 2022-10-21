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    Школьника больше месяца ищут в Алматинской области

    21 Октября 2022, 14:18

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – 14-летний мальчик без вести пропал в Талгарском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами разыскивается без вести пропавший 14-летний мальчик Касейин Мурал, 2007 года рождения, проживающий в поселке Кокдала, Талгарского района, который вышел из дома 11 сентября около 14:00 и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно», - сообщил заместитель главы департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов.

    Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет в свитер светло серого цвета, шорты черного цвета, кроссовки красного цвета.

    «Просьба ко всем, кто владеет информацией о разыскиваемом, сообщить нам по телефонам: +7 701 375 92 91 или 102», - заявил Рустам Абдрахманов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Дети
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