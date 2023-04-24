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    Школьник за рулем авто сбил насмерть 4-летнего ребенка в Сарканде

    24 Апреля 2023, 20:15

    САРКАНД. КАЗИНФОРМ - На одной из улиц города Сарканда Жетысуской области под колеса Honda Odissey попал 4-летний ребенок. Он скончался при доставлении в районную больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Как выяснилось, иномаркой управлял 15-летний школьник. Разбирательством по факту занимаются полицейские Саркандского района.

    Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ч. 3 ст. 345 УК РК. Авто помещено на спецстоянку.В полиции напомнили, что передавать управление автотранспорта несовершеннолетним категорически запрещено.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП МВД РК Жетысуская область
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