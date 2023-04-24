Школьник за рулем авто сбил насмерть 4-летнего ребенка в Сарканде

САРКАНД. КАЗИНФОРМ - На одной из улиц города Сарканда Жетысуской области под колеса Honda Odissey попал 4-летний ребенок. Он скончался при доставлении в районную больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Как выяснилось, иномаркой управлял 15-летний школьник. Разбирательством по факту занимаются полицейские Саркандского района.

Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ч. 3 ст. 345 УК РК. Авто помещено на спецстоянку.В полиции напомнили, что передавать управление автотранспорта несовершеннолетним категорически запрещено.