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    Школьник в Алматы опоздал на встречу с Президентом, но зато пришел с подарком

    18 Августа 2023, 15:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Третьеклассник Салим Копеев, учащийся Prometheus School в Алматы, опоздал на встречу с Президентом, но зато подарил ему органайзер для рабочего стола, который сделал сам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я даже не успел на встречу. Я в уборной был. Это вам подарок - органайзер для стола. Просто на парте всегда бывает беспорядок из-за школьных принадлежностей. Ты на них отвлекаешься и не успеваешь. Мы с папой спроектировали такой органайзер для всего класса. И я его распечатал», - рассказал Салип Копеев Президенту.

    Органайзер он распечатал на 3D-принтере.

    Глава государства с радостью принял подарок от юного изобретателя, пожелав ему успехов.

    «Хорошо поработал», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где он проведет совещание по вопросам социально-экономического развития города с участием членов Правительства. Рабочая поездка Главы государства в город Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года. На месте министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил Президенту о проведении противоселевых работ.

    После этого Глава государства посетил школу Prometheus School в Алматы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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