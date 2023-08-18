Школьник в Алматы опоздал на встречу с Президентом, но зато пришел с подарком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Третьеклассник Салим Копеев, учащийся Prometheus School в Алматы, опоздал на встречу с Президентом, но зато подарил ему органайзер для рабочего стола, который сделал сам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я даже не успел на встречу. Я в уборной был. Это вам подарок - органайзер для стола. Просто на парте всегда бывает беспорядок из-за школьных принадлежностей. Ты на них отвлекаешься и не успеваешь. Мы с папой спроектировали такой органайзер для всего класса. И я его распечатал», - рассказал Салип Копеев Президенту.
Органайзер он распечатал на 3D-принтере.
Глава государства с радостью принял подарок от юного изобретателя, пожелав ему успехов.
«Хорошо поработал», - добавил Касым-Жомарт Токаев.Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, где он проведет совещание по вопросам социально-экономического развития города с участием членов Правительства.
После этого Глава государства посетил школу Prometheus School в Алматы.