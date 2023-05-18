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    Школьник сообщил о террористах в полицию Балхаша

    18 Мая 2023, 22:06

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше восьмиклассник сообщил о террористах в полицию. Звонок оказался ложным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Сегодня в полицию Балхаша поступил звонок от неизвестного, в котором было сообщено о террористах в одной из школ города. На место происшествия были направлены оперативно-следственная группа ОВД и специалисты других экстренных служб. К счастью, звонок не подтвердился», – сообщил начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев.

    Сотрудниками полиции был установлен восьмиклассник, который на уроке физкультуры, взяв телефон у своей одноклассницы, шутя, сообщил о террористах.

    Школьник вместе с родителями и персоналом учебного заведения был доставлен в отдел полиции. В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и наложен штраф.

    «На вызов о фактах терроризма задействуются все силы и средства экстренных служб. Каждый подобный звонок приносит значительный материальный ущерб государству. Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом специальных служб стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества. В данном случае органами внутренних дел будет подан иск в судебные органы о возмещении причиненного ущерба родителями несовершеннолетнего за ложный вызов спецслужб», – отметили в ведомстве.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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