Школьник сообщил о террористах в полицию Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше восьмиклассник сообщил о террористах в полицию. Звонок оказался ложным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Сегодня в полицию Балхаша поступил звонок от неизвестного, в котором было сообщено о террористах в одной из школ города. На место происшествия были направлены оперативно-следственная группа ОВД и специалисты других экстренных служб. К счастью, звонок не подтвердился», – сообщил начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев.

Сотрудниками полиции был установлен восьмиклассник, который на уроке физкультуры, взяв телефон у своей одноклассницы, шутя, сообщил о террористах.

Школьник вместе с родителями и персоналом учебного заведения был доставлен в отдел полиции. В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и наложен штраф.

«На вызов о фактах терроризма задействуются все силы и средства экстренных служб. Каждый подобный звонок приносит значительный материальный ущерб государству. Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом специальных служб стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества. В данном случае органами внутренних дел будет подан иск в судебные органы о возмещении причиненного ущерба родителями несовершеннолетнего за ложный вызов спецслужб», – отметили в ведомстве.



