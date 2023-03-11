Школьник разработал карты туристических маршрутов в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Школьник из Темиртау Артем Васильев создал интерактивные карты туристических маршрутов. С их помощью он хочет повысить интерес к достопримечательностям и истории города металлургов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Артем учится в восьмом классе темиртауской гимназии №1. Идея создания интерактивных карт пришла к нему во время подготовки проекта на тему «Туристические маршруты по городу Темиртау». Изучая эту тему, он проанализировал информацию о достопримечательностях, провел опрос жителей города, встретился с сотрудниками историко-краеведческого музея.

«В наш город приезжают по работе, в гости, просто туристы. Туристические агентства не могут предложить им маршруты выходного дня или на 5–7 дней. Готовя проект, я поставил себе цель разработать маршруты по следующим направлениям: исторический, для активных, спортивных людей и выходного дня. Они позволят гостям расширить кругозор, познакомиться с историей и культурой нашего города. Также я решил создать интерактивные карты по этим же маршрутам, которые будут доступны в интернете», – говорит Артем.

В интерактивную карту маршрута выходного дня вошли такие объекты, как городской парк, зимний сад, Ледовый дворец спорта, Темиртауский историко-краеведческий музей.

Историческое направление включает парк Старого города, плотину реки Нуры, памятник воинам-темиртаусцам, павшим в годы ВОВ, Историко-культурный центр Первого Президента, монумент «Металлурги», памятный камень «Зеница», памятник воинам-интернационалистам, Темиртауский историко-краеведческий музей, мечеть имени Алихана Бокейхана, Никольский собор, колоннада в память об основании города Темиртау, стела «50 лет Казахстанской стали», орден Трудового Красного Знамени на монументе при въезде в город.

В третий маршрут вошли все популярные спортивные объекты города.

«Над своим проектом я работал около месяца. Карты уже доступны пользователям интернета. Работу я недавно защитил на городском конкурсе исследовательских проектов по общеобразовательным предметам, занял третье место. Теперь планирую разработать сайт и виртуальные маршруты по городу. Планирую распечатать объекты, которые вошли в маршруты, на 3D-принтере и создать 3D-макет своих туров. Также подготовил брошюры о турмаршрутах и договорился о сотрудничестве с одной из турфирм города», – сказал Артем.



