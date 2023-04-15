Школьник помог задержать разбойника в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане на канал 102 поступило сообщение о том, что неизвестный совершил нападение на женщину с применением ножа с целью хищения имущества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В ходе расследования установлено, что на 38-летнюю женщину, возвращавшуюся с работы в вечернее время, подкараулив, напал неизвестный мужчина. Применив физическую силу, он пытался похитить у нее ценные вещи, а затем скрылся.

Свидетелем происходящего стал 14-летний столичный школьник. Услышав, что женщина звала на помощь, он подбежал к ней, поинтересовавшись в порядке ли она, а сам в это время позвонил другу, чтобы тот сообщил о случившемся в полицию. Затем подросток начал останавливать проезжающие машины, чтобы взрослые помогли женщине.

Спустя несколько минут подъехала патрульная полиция. Мальчик описал приметы нападавшего и показал полицейским, в какую сторону направился мужчина.

Полицейские задержали по горячим следам 30-летнего мужчину. Он водворен в ИВС.

По данному факту проводится досудебное расследование.



