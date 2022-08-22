Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Школьник получил семь лет тюрьмы за распространение наркотиков в Уральске

    22 Августа 2022, 20:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весной текущего года сотрудники транспортной полиции задержали двоих молодых людей в районе железнодорожного вокзала с поличным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 марта 15-летний подросток и его 19-летний знакомый были задержаны при осуществлении закладок на подъездном пути станции Уральск. Они прятали расфасованное порошкообразное вещество в стволы деревьев.

    Согласно заключению экспертизы, изъятое у задержанных вещество является психотропным, общий вес cоставил 11 грамм. Координировали свою деятельность молодые люди через один из Telegram-каналов.

    По данному факту линейный отдел на станции Уральск провел расследование по статье 297 УK РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

    Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области 19-летний подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а его 15-летний сообщник осуждeн к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Суды Борьба с наркотиками Уральск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Женщинам особенно следует прислушиваться к советам медиков – врач-гинеколог Эльдар Хадис
    Астанчанина осудили на 11 лет за сбыт наркотиков в Кокшетау
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске