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      Актюбинская область

    Школьник переплыл Илек и спас тонущего ребенка

    6 Июня 2023, 12:31

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области вручил благодарственное письмо и ценный подарок ученику 9 класса Колканату Баккул, который 1 июня, переплыл через реку Илек, чтобы спасти тонущего ребенка. Он не только вытащил на берег пострадавшего, но и оказал ему первую медицинскую помощь, передает МИА «Казинформ».

    «Ты настоящий герой! Благодарю тебя за подвиг, а также твоих родителей, за воспитание настоящего батыра, неравнодушного гражданина нашей страны», - сказал Ералы Тугжанов.

    Мама школьника поблагодарила акима области за оказанное внимание.

    «Когда я только узнала об этом случае, то очень сильно испугалась, а сейчас горжусь нашим мальчиком», - сказала Жаркынгуль Нурмуханова.

    Руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев доложил, что с 1 июня по области начали работу 65 пляжей, 18 из них в Актобе. При этом в областном центре действует всего один коммунальный пляж. В связи с этим проводится работа по открытию еще трех коммунальных пляжей на Актюбинском водохранилище, в районах СК «Абрикос» и Жилгородка. Для обеспечения безопасности на указанных пляжах курсы спасателей прошли 64 человека, еще 24 продолжают обучение. Обеспеченность пляжами спасательным оборудованием по области достигает 94,3%.


    По данным департамента полиции, с 1 мая этого года в регионе утонули четверо несовершеннолетних.

    Всего с начала года на водоемах области выявлено более 110 подобных нарушений.

    «Мы несем ответственность за каждого жителя нашей области, тем более детей. К вопросу обеспечения безопасности граждан, несовершеннолетних, прошу каждого отнестись с особой серьезностью», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Актюбинская область Спасение Дети
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