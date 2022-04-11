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    Школьник на отцовской машине сбил подростка в Акмолинской области

    11 Апреля 2022, 23:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 14-летний школьник совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, происшествие случилось в селе Шагалалы Зерендинского района.

    «В районный отдел полиции поступило сообщение фельдшера о том, что в лечебное учреждение с различными переломами доставлен 15-летний подросток. Предположительно, мальчик мог получить такие травмы в результате наезда автомобиля. Для установления полной картины произошедшего на место сразу же была направлена следственно—оперативная группа отдела полиции. В ходе первоначального сбора материалов полицейские установили, что несколькими часами ранее ученик 8 класса местной средней школы без спроса взял ключи от автомашины марки «ВАЗ-21112», принадлежащей отцу, и решил покататься по населенному пункту. Проезжая мимо одного из магазинов, несовершеннолетний водитель не увидел подростка и совершил на него наезд», - пояснили в ведомстве.

    В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное производство по ч.1 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД), автомашина изъята. Также рассматривается вопрос о привлечении отца мальчика к административной ответственности.

    Сотрудниками подразделений следствия и ювенальной полиции проводятся необходимые следственные действия, а также профилактические беседы с родителями 14-летнего подростка.

    Полицейские в очередной раз призвали родителей не допускать детей и подростков до управления транспортом, а также не оставлять ключи в доступных для детей местах и объяснять, почему нельзя управлять автомобилем без знаний ПДД и навыков вождения.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП Происшествия
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