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    Школьник из Жезказгана усовершенствовал манипулятор «Роборука»

    9 Апреля 2020, 05:28

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Маски и другие устройства на 3D-принтере печатают юные техники в Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Центр творческого развития во Дворце детей и юношества продолжает работать дистанционно. О достижениях своих воспитанников рассказал руководитель кружка Андрей Матвеев.

    «Образовательная робототехника сегодня активно развивается. На дистанционных уроках мы отрабатываем конструкторские идеи и проекты. Исследуем проблемы и с помощью мозгового штурма предлагаем пути решения. Сначала создаём 3D-модель на занятиях в режиме онлайн. После завершения окончательного дизайна создаём файл STL-формата, обрабатываем и редактируем его в слайсере, переводим файл в G-код и отправляем на печать 3D-принтера», - поделился кухней учебного процесса преподаватель.

    Ученики также черпают идеи в интернете, изучая новости в мире робототехники, а потом создают свои аналоги.

    Школьник Арыстан Сембаев усовершенствовал свой манипулятор «Роборука», а также разработал модель защитной маски-респиратора со специальным щитком.

    «Арыстан опробовал свои модели в местном супермаркете. Конечно, удивил окружающих. С помощью роборуки с переменным успехом смог наполнить корзину товарами. Продавцы наблюдали за процессом и радовались успеху необычного покупателя. В будущем Арыстан хочет построить своего робота для покупок в магазине», - сообщил Андрей Матвеев.

    Юные техники смоделировали и другие полезные в период карантина умные вещи. В их числе: гигиенические и портативные держатели, прототип робота-дезинфектора. Милена Чензе собрала у себя дома умную розетку для дистанционного включения и выключения электрических приборов и устройств, управление которой осуществляется с помощью смартфона или планшета.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Наука
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