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    Школьник из Семея разработал бесконтактную медицинскую карту

    9 Мая 2023, 17:33

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ученик 9 класса Нурлыхан Маратов изобрел приложение QEFO.KZ для медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Продукт QEFO — это удобный и, главное, заметный аксессуар. Вместо него может быть кулон, ремешок часов, брелок. Главное здесь — небольшой рисунок, QR-код, который можно отсканировать через камеру любого смартфона и узнать информацию о человеке.

    «Такой набор данных называется MEDICAL ID (медицинский ID). Медицинский ID есть, например, в IPhone, а доступ к нему открыт, даже если смартфон заблокирован: работники медицинских служб смогут узнать информацию о пациенте за 5 секунд», — рассказал Нурлыхан.

    Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями — наглядный пример того, когда может пригодиться медицинский идентификатор. Спортсмены, туристы за рубежом, дети-инвалиды, люди с ограниченными возможностями — любой может оказаться в ситуации, когда врачам нужна полная информация о человеке.

    «Такие аксессуары в обществе будут очень полезны: жизненные важные минуты в экстренных случаях не будут потрачены на идентификацию личности. Браслеты не электронные, а обычные. В них нет чипов и антенн 5G. Они не облучают владельца микроволнами и не приводят к деменции. Это просто гипоаллергенный силикон и нейлон с нанесенным рисунком QR-кода. Опасности такие аксессуары не представляют. Чтобы реализовать свою идею, я создал сайт на tilda - конструкторе сайтов. На сайте хранится информация о человеке, после я разработал QR-код в который поместил сайт», — поделился девятиклассник.

    Следует отметить, что Нурлыхан готовит проект «Бесконтактные медицинские карты QEFO.KZ» к фестивалю, который состоится в мае. Руководителями проекта выступили учителя информатики Галия Жалелова и Гульмира Сангалиева.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука Здравоохранение Абайская область Минпросвещения РК Семей
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