Школьник из области Абай разработал виртуальный 3D тур для изучения истории права казахского народа

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Учащийся области Абай Нурали Амангельдыев разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа. Попав в виртуальный мир, посетитель может узнать о том, как формировалось традиционное право и судебная власть в Казахстане в разных эпохах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

Музей состоит из четырех основных разделов:

1. «Традиционное право и судебная власть в Казахстане древней эпохи»;

2. «Судебно-правовая система средневековья»;

3. «Казахстан в новом историческом и дореволюционном периоде»;

4. «Формирование и развитие правовой и судебной системы за годы Независимости Республики Казахстан».

По словам школьника, виртуальный 3D музей - онлайн экскурсия, которая будет создавать у зрителя иллюзию присутствия. С помощью виртуального музея возможно перемещаться из одной точки в другую, приближать или отдалять отдельно взятые предметы. Главная идея проекта - отойти от привычных рамок изучения основ права.

Одной из важных особенностей виртуального музея является то, что данная технология облегчает обучение слабослышащих детей. Этому способствует сурдоперевод.

Данный проект применялся педагогами школы-лицея поселка Жезкент на уроках «Основы права» в качестве дополнительного материала.

В будущем Нурали Амангельдыев планирует при помощи VR-технологии продолжать создавать новые проекты не только по изучению права, но и по изучению истории Казахстана.