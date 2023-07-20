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    Школьник из области Абай разработал виртуальный 3D тур для изучения истории права казахского народа

    20 Июля 2023, 15:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Учащийся области Абай Нурали Амангельдыев разработал виртуальный 3D тур-музей для изучения истории права казахского народа. Попав в виртуальный мир, посетитель может узнать о том, как формировалось традиционное право и судебная власть в Казахстане в разных эпохах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Музей состоит из четырех основных разделов:

    1. «Традиционное право и судебная власть в Казахстане древней эпохи»;

    2. «Судебно-правовая система средневековья»;

    3. «Казахстан в новом историческом и дореволюционном периоде»;

    4. «Формирование и развитие правовой и судебной системы за годы Независимости Республики Казахстан».

    По словам школьника, виртуальный 3D музей - онлайн экскурсия, которая будет создавать у зрителя иллюзию присутствия. С помощью виртуального музея возможно перемещаться из одной точки в другую, приближать или отдалять отдельно взятые предметы. Главная идея проекта - отойти от привычных рамок изучения основ права.

    Одной из важных особенностей виртуального музея является то, что данная технология облегчает обучение слабослышащих детей. Этому способствует сурдоперевод.

    Данный проект применялся педагогами школы-лицея поселка Жезкент на уроках «Основы права» в качестве дополнительного материала.

    В будущем Нурали Амангельдыев планирует при помощи VR-технологии продолжать создавать новые проекты не только по изучению права, но и по изучению истории Казахстана.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Образование Наука История Казахстана Видео Абайская область
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