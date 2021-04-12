Школьник из Нур-Султана прошел стажировку в NASA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шестнадцатилетний школьник из Нур-Султана Ерасыл Тауекел прошел стажировку в NASA. Парень учится в десятом классе «Назарбаев Интеллектуальной школы», занимается разработкой научно-исследовательских проектов и увлекается ракетостроением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ерасыл начал свою научно-исследовательскую деятельность в седьмом классе, когда запустил свою первую ракету. С первым серьезным проектом он занял первое место на национальном конкурсе научных проектов «Наурызовские встречи-2019», посвященном космической тематике. Школьник создал полностью автоматизированную пусковую установку для модельных ракет.

В девятом классе Ерасыл стал призером крупных международных конкурсов «Ученые будущего-2019» в Москве при МГУ и РАН и Intel BalticSEF-2020. На конкурсах в Москве и Санкт-Петербурге проходил отбор в национальные команды на всемирный научный конкурс для школьников Regeneron ISEF в США. Там представил летный прототип ракеты с бортовой электроникой и всеми системами управления полетом с посадочными ножками, схожей с ракетами-носителями семейства Falcon Илона Маска. Затем Ерасыл стал представителем Казахстана в NASA United Space School, где познакомился со школьниками из разных стран мира.

По словам Ерасыла, о программе американской организации FISE ему рассказал друг-изобретатель Петр из России, который проходил стажировку в NASA почти два года назад. Затем предстояло связаться с физиком и ученым Байжаном Мукатаевым, который является представителем стажировки в Казахстане. В рамках этой программы, занимающейся популяризацией космического образования, предусмотрена стажировка в Космическом центре имени Линдона Джонсона, считающемся главным космическим центром NASA, расположенном в городе Хьюстоне, где также находится американский Центр управления полетами.

«Я решил подать заявку на стажировку в NASA потому, что она предоставляет уникальную возможность школьникам всего мира познакомиться ближе с современной космической отраслью, поэтому не мог упустить такую редкую возможность, решил рискнуть. Необходимо было выполнить несколько заданий по физике и математике. Задания были самые разные из всех сфер космической отрасли – от планетарной геологии до ядерного двигателестроения. Также нужно было написать мотивационное письмо и пройти интервью. На весь процесс подачи ушло примерно месяц-два. Процесс подачи на 80 процентов похож на процесс подачи заявки на поступление в американский университет, но были и свои нюансы. Всех кандидатов проверяли на академические знания и достижения в космической отрасли, приветствовалось хорошее знание английского языка.

Несмотря на онлайн-формат, стажировка в течение двух недель прошла насыщенно. Основной целью была разработка миссии на астероиды с целью добычи сырья. Участников распределили по командам, в моей были ученики из Индии, Австралии и Новой Зеландии. Я предложил назвать команду креативно – KINZA. Почти каждый день проходили 2-3 лекции на разные темы: от здоровья экипажа при длительном полете до новых аэрокосмических материалов и структур. Лекции вели ученые, инженеры и исследователи NASA, каждая длилась минимум час. Я даже пообщался с американскими астронавтами Биллом МакАртуром, Сунитой Уильямс и Майклом Бэйкером. На самом деле, когда вы что-то делаете, сложно предсказать положительный результат, потому что всегда есть шанс провала. Учитывая, что я сам по натуре целеустремленный человек, не люблю сдаваться, то я постоянно пробую, стучусь во все двери, и они открываются. Считаю, что только с таким настроем можно свернуть горы», – говорит Ерасыл Тауекел.