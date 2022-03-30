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      Мангистауская область

    Школьник из Бейнеу выиграл республиканский конкурс айтыскеров

    30 Марта 2022, 10:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ученик 10 класса средней школы «Сам» Бейнеуского района Ерсултан Аушанов занял первое место в республиканском айтысе молодых акынов «Жыр алыбы-Жамбыл», прошедшем в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В айтысе участвовали 20 молодых поэтов из всех регионов страны, ставшие победителями областного этапа конкурса. Ерсултан Аушанов первым дебютировал в споре с молодым акыном из Алматинской области Уланом Турсынбеком и прошел в финал с максимальными 10-тью очками от всего жюри во главе с Айтакыном Булгаковым.

    В финале наш земляк встретился с представительницей Кызылординской области Дильназ Ержигитовой и, обратив на себя внимание жюри и зрителей, в итоге получил высокий балл от первых и похвалу с аплодисментами – от вторых.

    Организацию мероприятия оценил наставник Ерсултана, победитель областных и региональных айтысов Нурсултан Онгарбаев.

    «Айтыс прошел замечательно. Организационная коллегия работала на весьма высоком уровне. А то, что наш Ерсултан – талантливый парень, практически мастер импровизации и не подвел своих именитых предшественников – своей высокой оценкой показал председатель жюри, известный поэт Айтакын Булгаков. Он подчеркнул, что у мангистауских акынов какой-то особый дар, темп что ли выше. Такая оценка это, конечно же, праздник для нас и это, несомненно, показатель высокого уровня развития сферы культуры нашего села», - считает Нурсултан Онгарбаев.

    Он добавил, что с каждым годом количество молодых акынов в районе растет. Главное, чтобы у молодежи не угасал интерес к айтысу, ведь это одно из богатых наследий казахского искусства.

    Напомним, Мангистауский жыршы Оспан Кульсымаков стал победителем в номинации «Лучший жыршы» на конкурсе Национальной премии «Наурыз-2022».

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Культура Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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