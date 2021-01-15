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    Школьник из Атырау восхитил американского певца фигурным катанием на льду Каспия

    15 Января 2021, 22:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский школьник удивил американского певца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ученик 10 класса школы имени Абая Курмангазинского района Нурали Бектемирова прокатился на коньках по замерзшему Каспию. Видео с катанием школьника было опубликовано в соцсетях и сразу стало популярным на просторах интернета.

    Американский певец Зак Грэй, под музыку которого катался мальчик, был впечатлен катанием казахстанского школьника и загрузил видео на своей странице в сети. «Я с пятого класса активно участвую в спортивных мероприятиях. Особый интерес - к конькам и хоккею. Что касается ставшего хитом сети видео, то его снял мой брат Ади Бектемиров и поделился на своей странице в социальных сетях. Позже исполнитель использованной на видео мелодии Зак Грей выразил радость, что его песня стала сопровождением для столь необычного катания на море»,- говорит Нурали Бектемиров.

    Зак Грей уже дал интервью казахстанским журналистам. Он поблагодарил Нурали Бектемирова за то, что он выбрал его песню для катания и выразил желание посетить Казахстан в ближайшее время.

    Напомним, недавно известная своим катанием на БАО казахстанская фигуристка Ксения Панкратова исполнила танец в красном платье на льду замерзшего Капчагайского водохранилища.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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