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    Школьницу сбили на пешеходном переходе в Актобе

    5 Ноября 2021, 19:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 4 ноября на пешеходном переходе в пригороде Актобе водитель автомашины УАЗ сбил 11-классницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Инцидент произошел в селе Каргалинское.

    «53 –летний водитель автомашины «УАЗ -3163» по проспекту Б. Момышулы, двигаясь со стороны улицы 8-го марта в направлении улицы Матросова, напротив дома культуры «Геолог» не пропустил пешехода, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя, ученица 11 класса», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В результате ДТП подросток госпитализирован в областную детскую клиническую больницу Актобе.

    В департаменте полиции Актюбинской области в очередной раз напомнили быть особенно внимательными к юным участникам дорожного движения, помнить, что действия ребенка могут быть непредсказуемыми, заранее снижать скорость заметив их у проезжей части.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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