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    Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща

    21 Декабря 2021, 11:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Алматы Алима Туякаева получила официальное приглашение учиться в Университете Пенсильвании из Лиги плюща, который является одним из всемирно известных наряду с университетами Оксфорд и Кембридж (Англия), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе школы отметили, что Алима, как обладатель гранта полного финансирования, планирует учиться в Wharton School of Business по специальности «Бизнес и маркетинг». Данное учебное заведение является номером один среди бизнес школ США.

    В Университете Пенсильвании у казахстанской школьницы будет возможность послушать лекции от ведущих практиков и лидеров сферы бизнеса, участвовать в инновационных нейромаркетинговых исследованиях и стажировках в лидирующих компаниях. Здесь сильнейшая сеть выпускников, в число которых входят Илон Маск и Уоррен Баффет.

    Мама девушки нашему корреспонденту рассказала, что еще с малых лет Алима проявляла инициативность и принимала активное участие в общественной жизни школы, а также занималась волонтерской деятельностью. Она участвовала во многих олимпиадах, занимала первые места.

    Она также заявила, что три года назад Алима поставила себе цель - поступить в Университет Пенсильвании, училась без выходных и каникул. Благодаря своему старанию и преподавателям школ, она получила приглашение. По словам матери, Алима трудолюбивая, целеустремленная.

    Девушка в своем личном аккаунте Instagram поблагодарила родителей, преподавателей, друзей за поддержку.

    «Я могу бесконечно перечислять все причины, почему я так влюблена в этот университет. Не было и дня в этом году, когда я не думала о том, как я хочу туда… Письмо, которое мой университет на протяжении нескольких лет отправлял поступившим, я выучила наизусть. Но содержание сегодняшнего письма было совершенно другим. Увидев конфетти и надпись «It’s time to celebrate» («Пора праздновать»), я расплакалась», - написала Алима.

    Стоит отметить, что в 2020 году, выпускница этой же школы Ардана Изимова поступила также в Пенсильванский университет.

    Лига плюща - ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Университеты, входящие в лигу, отличаются высоким качеством образования.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Вузы Общество
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