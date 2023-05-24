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    Школьница подозревается в поджоге здания общежития в Гайане

    24 Мая 2023, 10:24

    ДЖОРДЖТАУН. КАЗИНФОРМ - По сообщению полиции, пожар в школьном общежитии в Гайане, унесший жизни 19 детей, устроила ученица этого же учебного заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    «В организации разрушительного пожара подозревается школьница, после того как комендант общежития и учительница отобрали ее мобильный телефон», — говорится в официальном сообщении.

    По заключению патологоанатома, отравление дымом и ожоги стали причиной смерти шести человек. Останки 13 человек были направлены в столицу Гайаны - Джорджатун - для проведения ДНК-экспертизы.

    Около 30 детей были госпитализированы.

    В понедельник Президент страны Ирфаан Али объявил трехдневный национальный траур. Он навестил детей в больнице Махди, а также встретился с родителями погибших.

    Анонимный источник в правительстве сообщил агентству AFP о том, что в районной больнице Махди под охраной полиции находится девочка, которая призналась в поджоге

    «Они (сотрудники общежития) забрали у девочки сотовый телефон, после чего пригрозила, что устроит пожар в здании, и все это слышали», - сообщил источник.

    Напомним, пожар в общежитии средней школы города Махдиа вспыхнул сразу после полуночи в понедельник, пока дети спали.

    В здании во время пожара находились 57 учеников.

    Гайана – это государство на северо-востоке Южной Америки, расположенное между Венесуэлой и Суринамом.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Происшествия Пожар МИОР
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