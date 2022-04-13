Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Школьница из Павлодара выиграла грант NASA

    13 Апреля 2022, 21:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученица школы-лицея № 8 для одаренных детей города Павлодара Ярослава Кравчук выиграла образовательный грант NASA. Она создала макет малого космического аппарата Kanysh для производства водородного топлива из грунта комет и астероидов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Своё изобретение Ярослава представила на Международной научной конференции «XXII Сатпаевские чтения». Ранее она показывала его представителям NASA во время собеседования.

    Теперь Ярослава будет представлять Казахстан в NASA United Space School, которую ежегодно организует Международный фонд космического образования FISE.

    «Я с детства увлекаюсь космосом и с 4 класса начала заниматься проектированием различных космических аппаратов. Идея разработать летательный аппарат пришла в начале учебного года. Реализовать проект мне помогли тренер по ракетостроению Евгений Бовсуновский, учитель информатики и робототехники Руслан Смаилов и руководитель Астроклуба Гульнар Баубекова. Я благодарна своим педагогам за помощь в разработке проекта. Обучение в Международной космической школе – это моя мечта. Я уже видела, как некоторые ребята из Казахстана проходили отбор, поэтому я тоже решила его пройти, и мне это удалось», - сказала Ярослава.

    В Университет Хьюстон и Космический центр NASA талантливая школьница поедет летом этого года. Уже сейчас она получает задания от NASA в качестве подготовки к основной программе.

    Ярослава планирует связать своё будущее с космосом и продолжить заниматься любимым делом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Образование Освоение космоса США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай