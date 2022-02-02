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    Школьница из Мангистау получила грант на обучение в швейцарском университете

    2 Февраля 2022, 15:07

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Амина Шайдуллина, ученица 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау, получила приглашение на обучение во Франклинский университет в Швейцарии. Интеллектуал может специализироваться в международной экономике и бизнесе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Стоит отметить, что Амина Шайдуллина – первая ученица в истории школы, получившая стипендию швейцарского вуза. Одной из причин этого было то, что ученица многократно занималась исследованиями и участвовала на международных соревнованиях, таких как The World Scholars' Cup, занимала призовые места.

    «Выбор профессии для меня очень важен. С помощью школьного консультанта по профориентации я начала подавать документы в университеты, которые мне нравились и в которые я могла бы поступить. Я старалась показывать высокие результаты, сдав экзамены IELTS и SAT, чтобы иметь возможность поступить в казахстанские и международные университеты», - сказала Амина.

    По ее словам, высокий рейтинг повлиял на поступление в Университет Франклина.

    «Моя цель – получить опыт развития в стенах Организации Объединенных Наций в Швейцарии и внести свой вклад в развитие экономики Казахстана. Поэтому еще со школьной скамьи я начала участвовать в различных международных конкурсах. Я являюсь активным членом группы моделей ООН, созданной в нашей школе. Я думаю, что приемная комиссия обратила внимание на мою работу», - говорит интеллигент.

    Университет Франклина — ВУЗ, основанный в 1969 году. Расположенный в Лугано, это один из первых университетов в США и Швейцарии, получивших аккредитацию обеих стран.

    Напомним, ранее сообщалось, что ученик из Актау получил приглашение на обучение в Джейкобс университете в Германии.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Вузы Мангистауская область
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