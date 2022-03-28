Школьница из Алматинской области мотивирует читать, рисуя комиксы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области 11-летняя ученица средней школы имени Ж. Сыдыкова с. Жансугуров Аксуского района Асыл Мурат согласна с мнением, что комиксы повышают мотивацию к чтению у школьников. А чтобы подтвердить свои слова на практике, Асыл создает свои собственные рисованные истории. В рамках стартовавшего в этом году республиканского проекта «Читающая школа» она не толко адаптирует популярные детские произведения под комиксы, но и уже пробует сама сочинять сказочные истории. Так она мастерски передает прочитанное через иллюстрации, тем самым мотивируя одноклассников читать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Как отмечают специалисты, применять комиксы в учебном процессе весьма полезно, так как наличие визуального образа в тексте повышает восприятие до 55%.

Такой методики придерживается и учитель русского языка и литературы с 30-летним стажем Назгуль Сейткожанова. Ее ученица, шестиклассница Асыл Мурат, заинтересовавшись этой актуальной темой, стала рисовать комиксы для одноклассников и учеников младших классов.

«Асыл очень любознательная, усидчивая и старательная. Она всегда всем интересуется, много и с удовольствием читает. Внимательна к деталям и часто своими вопросами ставит в тупик даже взрослых. К примеру, как-то, подойдя ко мне с фантиком от конфеты, стала спрашивать, почему названия оформляются не совсем так, как я им объясняю. Так у нас с ней родилась тема для небольшого исследования «Пунктуация на обертках конфет». Вот такая у Асыл грамматическая зоркость. Что касается создания комиксов, то интерес у нее проявился еще в третьем классе, когда мы на уроке занимались изучением инфографики и по ходу дела коснулись вопроса создания рисованных текстов. Оба этих направления так или иначе связаны с иллюстрацией, а так как Асыл еще и отлично рисует, ее это весьма привлекло. Ее первой большой работой стал комикс на сказку «Ленивая пчела». Конечно это не профессиональные комиксы, но сделаны с душой, красиво, продуманно и имеют большой потенциал. У Асыл большое будущее», - считает педагог.

Как вспоминает сама Асыл, рисовать она любит с самого детства.

«Дома говорят, что я начала пробовать рисовать, как только смогла держать в руках карандаш. Потом в детском саду заняла первое место в конкурсе «Мой первый рисунок». В школе рисование полюбила еще больше. Сначала я рисовала героев мультфильмов, а потом и книг. Потом стала дополнять эти рисунки текстами, узнав на уроках, что такое комиксы и как их создают. Мне это нравится, совмещаю приятное с полезным. Я ведь рисовать очень люблю и читать. Мне нравится делится своим восприятием со своими сверстниками. Мой учитель русского языка и литературы Назгуль Тилеугабыловна мне помогает, терпеливо объясняет и всегда поддерживает все мои затеи», - делится впечатлениями талантливая школьница.

Радует Асыл своих родных и коллектив школы своими успехами и в различных школьных состязаниях. Она отлично декламирует стихи. К примеру, занимала первое и второе места в республиканском конкурсе «Стихи о войне» и Пушкинских чтениях. Усиленно трудится Асыл и в период каникул, сейчас работает над сочинением рассказа и комикса по нему в рамках международного конкурса «Фабрика слов». Создает комикс на известное произведение Бердибека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа».

Педагогический коллектив школы идею использования комиксов на уроках поддерживает, так как дидактический потенциал их высок:

«Асыл в этом нам активно помогает. На уроках казахского языка стали внедрять этот метод. Детям идея нравится. Это необязательное задание по темама уроков, но в качестве дополнительного весьма полезно и увлекательно. Дети читают произведение, а потом пересказывают. А Асыл перекладывает содержание в рисунки. Сейчас к этому подключились и ее одноклассники. В целом в нашей школе мы стараемся поддерживать творческие инициативы учащихся, стремимся развивать их таланты, ведь каждый из них одарен по-своему», - говорит директор школы Адилжан Сыздыкбаев.

Важно отметить, что учащиеся СШ имени Ж. Сыдыкова с дошкольным мини-центром вполне успешно участвуют в различных научных конкурсах и олимпиадах. К примеру, ученики педагога Назгуль Сейткожановой являются победителями и призерами областных, республиканских предметных олимпиад, республиканского конкурса научных проектов Малой академии наук, областного конкурса научных проектов «Дарын», «Зерде», республиканского онлайн-конкурса «Пушкинские чтения» и многих других.