Школьная форма особо не нужна – Марат Шибутов

«На мой взгляд, школьная форма особо не нужна. Это всего лишь способ загрузить работой нашу легкую промышленность - вот и все. Обязательное ношение школьной формы не решает проблемы социального равенства между детьми. На самом деле, когда говорят, что школьная форма обеспечивает социальное равенство и так далее, это совсем не так. Извините, на сегодня дети имеют огромное количество других, помимо одежды, возможностей узнать, у кого какие доходы. Это все видно и по множеству других признаков. К примеру, по тому, на какой машине привозят ребенка в школу, по тому, где он живет, по тому, какой модели у него смартфон или сколько у него денег на карманные расходы и так далее. Никакая школьная форма все это не исправит».



