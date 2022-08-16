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    Школьная форма особо не нужна – Марат Шибутов

    16 Августа 2022 17:07

    «На мой взгляд, школьная форма особо не нужна. Это всего лишь способ загрузить работой нашу легкую промышленность - вот и все. Обязательное ношение школьной формы не решает проблемы социального равенства между детьми. На самом деле, когда говорят, что школьная форма обеспечивает социальное равенство и так далее, это совсем не так. Извините, на сегодня дети имеют огромное количество других, помимо одежды, возможностей узнать, у кого какие доходы. Это все видно и по множеству других признаков. К примеру, по тому, на какой машине привозят ребенка в школу, по тому, где он живет, по тому, какой модели у него смартфон или сколько у него денег на карманные расходы и так далее. Никакая школьная форма все это не исправит».

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Марат Шибутов
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