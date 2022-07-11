Шкалу оценки деятельности служащих корпуса «Б» хотят изменить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по делам госслужбы предложило внести несколько изменений в указ Президента о вопросах прохождения государственной службы. Документ размещен на сайте Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, предлагается заменить значения в шкале оценки деятельности служащих корпуса «Б». В действующем указе они звучат, как «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «эффективно», «превосходно». Согласно внесенным предложениям, работа госслужащих будет оцениваться, как «Выполняет функциональные обязанности эффективно», «Выполняет функциональные обязанности надлежащим образом», «Выполняет функциональные обязанности удовлетворительно», «Выполняет функциональные обязанности неудовлетворительно» (неудовлетворительная оценка).

В проекте указа предлагается исключить пункт, который предусматривает внесение результатов оценки деятельности служащих корпуса «Б» в их послужные списки.

Также вносятся изменения в правила и сроки проведения ротации государственных служащих, категории и должности государственных служащих, подлежащих ротации.

Вместе с тем, планируется изменить правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих. В пункт 16 добавляется предложение о досрочном снятии дисциплинарных взысканий по согласованию с Администрацией Президента РК.