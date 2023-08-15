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    Шить и печь бесплатно обучат женщин в Атырау

    15 Августа 2023, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау стартовал проект «Мен кәсіпкер» по направлению «Центры развития женского предпринимательства», в ходе которого женщины получают возможность бесплатно получить востребованные на рынке профессии или открыть свое собственное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Атырауской области, в ходе реализации проекта участницы проходят обучение по таким специальностям, как «Производство хлебобулочных и кондитерских изделий» и «Швейное производство». Для этого Палатой предпринимателей заключен договор с одним из ТОО. Обучение проходит на базе одного из учебных центров. Выбор этого образовательного учреждения не случаен. С момента основания, с 2015 года, оно успешно зарекомендовало себя, обучив более 5 тысяч человек по разным профессиям.

    В обучении, которое продлится месяц, примут участие 50 женщин разного возраста.

    До конца года в Атырау планируется также организовать обучение женщин парикмахерскому делу и прикладному искусству.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Общество Атырау
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