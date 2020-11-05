Широкомасштабные поиски воинских захоронений проведут в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следующем году будут проведены широкомасштабные поиски воинских захоронений в ЗКО. Об этом сообщил председатель правления ОО «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев в ходе награждения премией Фонда социально-культурных инициатив РФ «Горячее сердце«, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш головной офис находится в Нур-Султане, но мы взаимодействуем со всеми регионами. То есть, у нас волонтеры находятся по всей стране. На территории Казахстана тоже шли бои. Об этом была передача. На территории Западно-Казахстанской области, в Бокейординском районе, проходили боевые действия. Это рядом со Сталинградом. Там высаживался десант, немецкие самолеты бомбили города, и там очень много захоронений. В этом году мы сумели с акиматом Западно-Казахстанской области провести поисковые операции, пригласили поисковый отряд имени Маншук Маметовой и провели раскопки. Мы обнаружили тела 17 красноармейцев, которые погибли и не были захоронены. На следующий год мы планируем проведение широкомасштабной акции памяти на все лето. Мы предполагаем, что там есть около 50-60 братских могил, где захоронены солдаты Красной Армии и местные жители», – сказал Мурат Молдагалиев.

По его словам, из 17 красноармейцев, останки которых найдены в ЗКО, 16 были призваны с территории России и 1 - с территории Беларуси.

М. Молдагалиев также сообщил, что ОО «Atamnyn Amanaty» создан в мае 2019 года, его целью является поиск воинов-казахстанцев, пропавших без вести во время Второй мировой войны. За время работы установлена судьба более 600 казахстанцев, места их захоронения.

ОО «Atamnyn Amanaty» является участником проекта «Өзгерістердің саруарлары», реализуемый НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Цель проекта – отбор проектов и подготовка пула послов перемен, транслирующих принципы программы «Рухани жаңғыру». «Atamnyn Amanaty» прошел отбор и вошел в список 20 проектов, которые проходят акселерацию для подготовки к масштабированию на республиканском уровне.

За прошедший год «Atamnyn Amanaty» совместно с Министерством обороны РК и акиматами Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей осуществлены мероприятия по доставке и торжественному захоронению, с соблюдением воинских почестей останков 5 солдат и офицеров, погибших в годы Второй Мировой войны.



