Шинелями и телогрейками снабжала фронтовиков Талдыкорганская швейная фабрика

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Одним из старейших предприятий Алматинской области, в свое время внесших весомый вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне, является ныне действующая Талдыкорганская швейная фабрика «Ажар». Об истории становления предприятия и ассортименте выпускаемой в годы войны продукции корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал экс-руководитель, ветеран легкой промышленности Хамидолла Ержанов.

История фабрики начинается с промартели «Красный Октябрь» Талдыкорганского облпромсовета, созданной на основании Устава кооперативной промысловой артели, зарегистрированного горфинотделом в 1933 году.

«Ассортимент артели был разнообразный. Это предметы домашнего обихода, хозяйственный инвентарь, изготовление сапог, ботинок, валенок, даже подков для лошадей. Первым директором промартели был Иван Телегин. А чуть позже, в 1935 году был организован цех по пошиву одежды с количеством работающих 110 человек», - сообщил Х. Ержанов.





В годы Великой Отечественной войны все производство, как и впрочем и все другие предприятия того времени, было перенаправлено на выпуск продукции для фронта.

«Это было непростое время. Работники фабрики проявляли истинный героизм и патриотизм, работая в полторы-две смены в холодных старых помещениях, при керосиновых лампах», - продолжил наш собеседник.

Швейный цех в то время выпускал обмундирование для фронтовиков - шинели, телогрейки, белье. Оборудование в то время было все ручное - ножные швейные машинки, утюги на угле весом 5-10 килограммов.





«Некоторые швейные цеха находились на территории профтехучилища №55, ставшего в дальнейшем базовым учебным заведением для подготовки профессиональных кадров. Ну а часть швейных цехов были расположены на территории нынешней фабрики. Эти стены помнят и первые сталинские пятилетки, и как шились и отправлялись на фронт вещи для фронтовиков, и послевоенное время, и годы после приобретения независимости», - отметил Хамидолла Ержанов.

Сегодня это старейшее предприятие является флагманом легкой промышленности не только края Жетысу, но и всей республики. Конвейеры фабрики «Ажар» выпускают следующий ассортимент швейных изделий: форменное обмундирование и вещевое имущество для силовых структур РК, спецодежду для национальных компаний и предприятий, костюмы мужские, женские, детские, школьную форму, мягкий инвентарь и другие изделия.





По мнению Х. Ержанова, швейная фабрика, с учетом колоссального опыта, еще сможет покорить новые горизонты роста, наращивать объёмы производства и заполнять рынок товарами отечественного производства.



