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    19:18, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Шимпанзе выбежал из вольера и толкнул женщину с коляской в зоопарке Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ребёнок получил ушибы. Штатным фельдшером зоопарка ребенку была оказана первая медицинская помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт зоопарка.

    «В отделе «Приматы» шимпанзе по кличке Паша в 16:21 при перегоне из зимнего вольера в летний сломал несколько металлических прутьев в перегонной клетке и вышел за пределы вольера. За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по территории шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребёнком. Ребёнок получил ушибы», - сообщили в пресс-службе зоопарка Алматы.

    Штатным фельдшером зоопарка была оказана первая медицинская помощь и затем была вызвана карета скорой помощи.

    «Зоотехники и ветеринары оперативно справились с ситуацией и сейчас шимпанзе уже находится в своем вольере. Зоопарк будет на связи с родителями пострадавшего ребенка и готов оказать посильную помощь в лечении. Ситуации с побегом животных не редкость в зоопарковском мире. И часто такие ситуации заканчиваются трагично, но благодаря слаженной работе сотрудников нам удалось избежать серьезной трагедии», - заключили представители зоопарка.


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