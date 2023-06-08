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    Шигео Катсу рассказал, почему ушел из Назарбаев Университета

    8 Июня 2023, 15:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу рассказал, почему ушел с поста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Беседуя с журналистами в кулуарах Международного форума Астана, Шигео Катсу пояснил, что остается членом попечительского совета Назарбаев Университета, но не только.

    «Я остаюсь здесь. Меня попросили остаться во всех советах. Я собираюсь остаться членом попечительского совета», - ответил на вопрос Катсу.

    Он также добавил, почему ушел с должности.

    «Сейчас идет мой 13-й год (на этой позиции). Есть множество вещей, которые я откладывал», - сказал экс-ректор НУ.

    Об уходе Шигео Катсу с поста ректора Назарбаев Университета было объявлено в конце мая этого года.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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