Шигео Катсу рассказал, почему ушел из Назарбаев Университета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу рассказал, почему ушел с поста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Беседуя с журналистами в кулуарах Международного форума Астана, Шигео Катсу пояснил, что остается членом попечительского совета Назарбаев Университета, но не только.

«Я остаюсь здесь. Меня попросили остаться во всех советах. Я собираюсь остаться членом попечительского совета», - ответил на вопрос Катсу.

Он также добавил, почему ушел с должности.

«Сейчас идет мой 13-й год (на этой позиции). Есть множество вещей, которые я откладывал», - сказал экс-ректор НУ.

Об уходе Шигео Катсу с поста ректора Назарбаев Университета было объявлено в конце мая этого года.