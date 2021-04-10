Шежире - уникальный источник, сохранивший сведения о наших предках - историк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский историк и генеалог, главный научный сотрудник Института истории государства Жаксылык Сабитов рассказал о роли и значении шежире - генеалогической родословной у казахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Историк отметил, что «шежире» - это термин с арабского языка «шаджарат», который переводится как дерево.

«Шежире – это, по сути, генеалогия. А генеалогия есть у всех, просто у казахов традиции шежире были своеобразны и специфичны. Такие шежире были у башкир, ногайцев, каракалпаков, кыргызов. Многие кочевые народы отслеживали шежире, жили в рамках данного шежире», - говорит историк.

Он добавил, что в советское время шежире как источник недооценивался. Он считался довольно примитивным, малодостоверным источником, который больше содержит миф и недостоверен априори. В 70-х годах известный казахстанский историк Бекежан Сулейменов имел свой проект по исследованию казахских шежире, но проект остановился.

«Когда мы начали изучать шежире, академические историки исходили из тезиса о том, что это малодостоверный источник, который исторически может быть неправильным и содержит очень много мифологии. Когда я начал их исследовать, тоже немного с критикой относился к шежире. Но я начал исследовать с помощью генетики. Появился новый инструмент в 2000 годах для исследования Y-хромосома (это происхождение по прямой мужской линии), который мог подтвердить или опровергнуть шежире. Генеалогия исследует ее, генетика позволяла понять происхождение человека в условиях полного отсутствия архивов (условно говоря, детдомовцы - генетика позволяла им установить происхождение в общих чертах). Генетика позволяет верифицировать версии происхождения племен, то есть существует племя аргын, у которого есть 19 версий происхождения. С помощью генетики мы можем большую часть, например, 15 версий, отбросить, показав, что данные версии не имеют ничего общего с реальностью», - добавил спикер.

По его словам, генетика позволила сделать две вещи: первая - отслеживать, насколько шежире достоверно как источник, а вторая - проверить, какие версии происхождения племен, которые записывают шежире, достоверны.

«При этом генетика позволяет четко разделить шежире – там, где оно мифологично, и там, где оно исторично… Мы с генетиком Максатом Жабагиным исследовали племя аргын. Допустим, если мы говорим шежире и считаем, что одно поколение это 30 лет, то, в принципе, можно посчитать, когда жил предок этого племени по генеалогии. Соответственно, вы высчитываете и понимаете, что этот человек жил в таком-то году +/-. У нас есть популяционная генетика, которая позволяет датировать, когда генетически жил предок этой популяции на основе скоростей мутаций, которые могут быть посчитаны. И вот первое племя, которого мы исследовали, это аргыны, оказалось так, что шежире совпало с генетикой», - пояснил Жаксылык Сабитов, добавив, что этот метод начали использовать дальше для изучения других племен.

Кроме того, историк отметил, что исследования казахских племен будут продолжаться дальше.

«С помощью данных этих исследований мы можем подвести итоги через несколько лет по поводу достоверности всех казахских шежире. Это уникальный источник, который сохранил сведения о наших предках, они передавались в устной форме. Мне кажется, что в ближайшем будущем Казахстан должен признать шежире одним из предметов нематериального наследия ЮНЕСКО. Такая историческая память, передаваемая из поколения в поколение, заслуживает того, чтобы дали такой статус. Шежире - это историческая память каждого рода о своих предках. В нашем казахском шежире, которое генетически подтверждается, это фактически историческая память казахского народа, которая доказывает, что казахское ханство и казахи происходят из недр Золотой Орды. Шежире - это еще один из аргументов того, что в принципе между нами и населением Золотой Орды есть четкая преемственность», - заявил он.

Историк добавил, что отношение казахов к шежире является сакральным.

«В целом казахи более позитивно оценивают шежире в рамках своего мировоззрения. Шежире - это не только уникальный казахский продукт, шежире - по сути, биология, и оно есть у всех народов. На самом деле, своим происхождением должны интересоваться все, не только казахи. Все население Казахстана должно иметь хорошую историческую память, для того чтобы фиксировать память о своих предках. Тем больше вы знаете о истории своей семьи, тем лучше для вас. Историю своей семьи необходимо знать, и это должно быть частью культурного кода всех казахстанцев», - заметил спикер.