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    Шествие в память о героях войны пройдет онлайн в Нур-Султане

    17 Апреля 2022, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году акцию «Жаужүрек полк» планируется провести в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Акция будет проводиться на единой информационной платформе «Жаужүрек полк» с аккаунтами в популярных социальных сетях.

    «Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны. Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Напомним, фейерверка в честь Дня победы в этом году в столице не будет. Сам город будут украшать фотографии участников Великой Отечественной войны с использованием логотипа «Жеңіс лентасы»/«Ленточка Победы».

    Также ранее сообщалось, что в этом году в Казахстане не будет проводиться военный парад, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Акимат Дата Память Общество
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