Шестое заседание министров транспорта Организации тюркских государств прошло в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце международных форумов «Узбекистон» в Ташкенте состоялось шестое заседание министров транспорта Организации тюркских государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

В мероприятии приняли участие министры транспорта Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Туркменистана, генеральный секретарь ОТГ и международные эксперты, работающие в этой сфере.

Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между тюркскими странами развивается ускоренными темпами. В 2021 году внешнеторговый оборот нашей страны с государствами-членами составил 8,3 миллиарда долларов. При этом объем экспорта составил 3,1 миллиарда долларов, а импорта – 5,3 миллиарда долларов.

Выступившие на мероприятии официальные лица акцентировали внимание на вопросе широкого внедрения цифровых технологий в транспортную сферу, отметили важность расширения масштабов эффективного использования цифровых решений в процессе грузоперевозок.

Ситуация в мире требует общего подхода к развитию транспортного сообщения и диверсификации маршрутов внешнеторговых грузов.

«Важно обеспечить выход на основной мировой рынок через Центральную Азию, включая Китай, Индию, Пакистан и другие азиатские страны, а также на европейский рынок через Азербайджан и Турцию, – отметил Б. Амреев. – В этом смысле странам региона при выходе на новый рынок следует обратить особое внимание на экономическую значимость «Зангезурского коридора». Все вопросы, связанные с транспортом, включены в перечень документов, которые будут подписаны на предстоящем саммите в Самарканде».

По мнению экспертов, через тюркские страны проходят самые короткие пути, соединяющие Европу и Азию. Поэтому интеграция в этот процесс не только увеличит объемы транзитных грузов, но и будет способствовать развитию всех стран Евразийского континента.

Узбекистан активно использует маршруты «Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа», «Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Казахстан – Каспийское море – Азербайджан – Грузия – Турция – Каспийское море». Кроме того, совместно с ОТГ осуществляется развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута с участием Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции.

На восьмом саммите ОТГ Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу о разработке «Программы взаимосвязанности стран-участниц Организации тюркских государств в транспортной сфере».

На заседании было отмечено, что необходимость такой программы направлена на развитие транспортной инфраструктуры, диверсификацию транспортных маршрутов, упрощение транзитных процессов в Узбекистане и других тюркских странах.

«ОТГ располагает огромным потенциалом для сотрудничества в сфере транспорта. Нет сомнения, что рациональное использование наших возможностей послужит стабильному развитию наших стран, укреплению многосторонних торгово-экономических связей, - отметил И. Махкамов. - Пришло время более активно действовать для продвижения наших экономических интересов для обеспечения конкурентоспособности отечественных транспортно-логистических направлений».

По итогам заседания были подписаны два документа – соглашение «О международных смешанных перевозках между государствами-членами Организации тюркских государств» и программа «Взаимодействие в сфере транспорта».

Эти документы направлены на систематизацию транспортных коридоров, проходящих через регион, содействие увеличению транспортного движения на нашей территории, повышение привлекательности наших дорог, стимулирование опережающего развития отечественной транспортной инфраструктуры.

После этого в холле Дворца международных форумов состоялась церемония запуска проекта «E-permit» – системы электронного обмена бланками разрешений для грузоперевозок. Главы делегаций сделали совместное фото.



