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    Шестое заседание глав МИД формата «Центральная Азия – Россия» прошло в Самарканде

    14 Апреля 2023, 22:45

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в шестом заседании министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Россия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы шестистороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня. Приоритетное внимание уделено вопросам обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии.

    «В ходе заседания главы делегаций выразили готовность сосредоточить усилия на стратегически значимых направлениях многостороннего взаимодействия, расширять экономическое и межрегиональное сотрудничество. Основное внимание было акцентировано на необходимости развития внутрирегиональной торговли, улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры, запуске совместных проектов в промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия Политика
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