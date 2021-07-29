Шестое отделение судмедэкспертизы появилось в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Отделение судебно-медицинской экспертизы открылось в Бурабайском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Бурабайском районе состоялось открытие отделения судебно-медицинской экспертизы.

«Большую поддержку в этом вопросе оказали аким Бурабайского района Асет Муздыбаев и директор ТОО «Авиценна Бурабай» Сергей Киласьев. Отделение расположено в отреставрированном здании, оснащено современным оборудованием, мебелью. Есть кабинеты для проведения гистологической экспертизы, осмотра лиц, холодильное оборудование, прощальный зал», - отметили в ведомстве.

Начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин поблагодарил ТОО «Авиценна Бурабай» и акимат района за оказанную помощь.

«Открытие этого отделения обеспечит производство уголовных, административных и гражданских дел результатами первичной судебно-медицинской экспертизы», - добавил директор института судебных экспертиз Амангельды Нуржанов.

Открывшееся отделение – шестое в области, пять других работают в Кокшетау, Степногорске, Сандыктауском, Атбасарском и Есильском районах.