Шестнадцать пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 тыс. 009 человек (–16 730+ и 279 КВИ-), из них в стационарах находится – 404 пациента, на амбулаторном уровне – 16 тыс. 605 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – семь пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.



