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Шестнадцать пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
12 Июля 2022 09:34

Шестнадцать пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июля лечение от КВИ продолжают получать 3 211 человек, из них в стационарах находится 401 пациент, на амбулаторном уровне – 2 810 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 16 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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