Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Шестнадцать ДТП на железнодорожных переездах зарегистрировано в РК с начала года

    26 Июля 2022, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года на железнодорожных переездах магистральной сети произошло 16 ДТП. В двух случаях в результате столкновения произошел сход подвижного состава. Причина всех аварий – грубое нарушение правил дорожного движения водителями автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    По данным пресс-службы, несмотря на преимуществе железнодорожного транспорта по отношению к другим участникам дорожного движения, водители игнорируют предупреждающие дорожные знаки, выезжают на пути при запрещающем сигнале переездных светофоров, объезжают закрытые шлагбаумы. Пытаясь «проскочить» перед приближающимся к переезду поездом, они подвергают опасности не только себя и тех, кто находится в машине, но и локомотивную бригаду, пассажиров поезда.

    ДТП на переезде приводит к задержкам поездов, а также к повреждениями ж/д путей и подвижных составов. К примеру, сумма восстановления локомотива после столкновения с КАМАЗом на участке Аркалык – Шубарколь в прошлом году составила порядка 500 млн тенге.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    КТЖ ДТП Происшествия Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    5 Полиция освободила заложников в банке в Астане