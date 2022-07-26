Шестнадцать ДТП на железнодорожных переездах зарегистрировано в РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года на железнодорожных переездах магистральной сети произошло 16 ДТП. В двух случаях в результате столкновения произошел сход подвижного состава. Причина всех аварий – грубое нарушение правил дорожного движения водителями автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

По данным пресс-службы, несмотря на преимуществе железнодорожного транспорта по отношению к другим участникам дорожного движения, водители игнорируют предупреждающие дорожные знаки, выезжают на пути при запрещающем сигнале переездных светофоров, объезжают закрытые шлагбаумы. Пытаясь «проскочить» перед приближающимся к переезду поездом, они подвергают опасности не только себя и тех, кто находится в машине, но и локомотивную бригаду, пассажиров поезда.

ДТП на переезде приводит к задержкам поездов, а также к повреждениями ж/д путей и подвижных составов. К примеру, сумма восстановления локомотива после столкновения с КАМАЗом на участке Аркалык – Шубарколь в прошлом году составила порядка 500 млн тенге.