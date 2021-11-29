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    Шестимесячный ребенок погиб в ДТП в Караганде

    29 Ноября 2021, 14:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием двух автомашин произошло в Караганде. В результате аварии погиб шестимесячный младенец, передает МИА «Казиноформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

    «29 ноября т.г. в 08.20 часов 21-летний водитель автомашины «Мерседес Е220», по предварительным данным, двигаясь по ул. К.Маркса на перекрестке ул. К.Маркса –Лиговская, проехав на «желтый» свет светофора, допустил столкновение с автомашиной «Фольсваген Гольф» под управлением 24-летнего водителя», - сообщили в пресс-службе.

    В результате ДТП из автомашины «Фольсваген Гольф» 25-летняя пассажирка и ее 6 месячный ребенок, а также водитель доставлены в медицинское учреждение, где ребенок от полученных травм скончался.

    Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет процессуальное решение.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область ДТП Происшествия
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