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    Шестилетнюю девочку убило током в Уральске

    3 Мая 2021, 02:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске шестилетнюю девочку ударило током, ребенок погиб на месте происшествия, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 2 мая около 17 часов в поселке Деркул.

    «Вызов на пульт оператора 102 поступил от медиков скорой помощи. Они сообщили, что 6-летнюю девочку ударило током во дворе дома. От полученных травм ребенок скончался сразу же. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Материал предварительно оформлен как несчастный случай», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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