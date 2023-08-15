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    Шестилетний ребенок выпал с пятого этажа в Атырау

    15 Августа 2023, 01:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 6-летняя девочка упала с пятого этажа. Ребенок доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, инцидент произошел в городе Атырау около 22:00 по местному времени. Поступило сообщение, что 6-летняя девочка упала с 5-го этажа жилого дома в микрорайоне Привокзальный-3а города Атырау.

    Четверо сотрудников МЧС оперативно добрались до места происшествия и выяснили, что 6-летняя девочка осталась дома без присмотра. «Состояние ребёнка тяжелое. Сейчас она находится в реанимационном отделении областной детской больницы», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

    Ранее в МЧС сообщили, что 134 ребенка выпали из окон и балконов с начала года в республике.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС Атырау Дети
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