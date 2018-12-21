Шестилетний казахстанец устроил экскурсию для норвежских детей в посольство РК

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Шестилетний казахстанец, проживающий в Осло, рассказал о Казахстане своим сверстникам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Воспитанники дошкольного заведения Осло «Akerbrygge Barnehage» посетили с ознакомительной целью Посольство Казахстана. Инициатором такого вояжа стал наш юный соотечественник Альтаир Омаров, родители которого в настоящее время работают в Посольстве Казахстана.



По словам Альтаира, его группа регулярно проводит экскурсии в различные достопримечательности норвежской столицы. «Я часто рассказывал своим новым друзьям о Казахстане, о домах и зданиях, которые видел в Астане, на уроках рисовал барсов и орлов», - признавался юный казахстанец.



«В один день я спросил папу, можно ли я с друзьями из группы приду в Посольстве, и ты расскажешь о Казахстане? Тем более у нас праздники и скоро Новый год», - продолжил свой рассказ наш юный соотечественник.



В ходе экскурсии дипломаты рассказали детям в игровой форме об истории Казахстана, ознакомили с национальными традициями нашей страны. Сотрудники нашей дипмиссии продемонстрировали национальную одежду, рассказали о национальных традициях, ознакомили с представителями фауны, которые обитают на территории нашей страны.



Дети смогли протестировать казахские национальные блюда и поиграть в национальные игры. Дипломаты также представили продукцию отечественных мультипликаторов.





По словам старшего руководителя группы «Akerbrygge Barnehage» Изабеллы де Бернардо, подобные визиты и экскурсии носят большой познавательный характер, заметно расширяя детские познания в географии и истории. «Хочу выразить слова большой глубокой признательности Посольству Казахстана. Честно говоря, я сама много полезного почерпнула и для себя», - отметила она.



В свою очередь дипломаты отметили, что подобные встречи планируют проводить на постоянной основе.









Автор: Тур Батыров