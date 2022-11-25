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    Шестилетней девочке с врожденной аномалией провели ювелирную операцию в Астане

    25 Ноября 2022, 16:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Шестилетней девочке с врожденной аномалией шейно-затылочной области провели ювелирную операцию в Астане. Девочку в столичный центр нейрохирургии привезли из Алматинской области. Родители жаловались на слабость рук и ног, ограничение движений и вынужденное положение шеи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По словам матери, до пяти лет ее дочь не могла полноценно ходить, ходила на носочках, как балерина. К шести годам, когда она пошла резко в рост, перестала ходить на носочках и находилась только в постельном режиме.

    МРТ-исследование показало врожденную аномалию развития позвонков шейно-затылочной области. Врачами Центра нейрохирургии был проведен консилиум, где была определена дальнейшая тактика лечения.

    Сложность ситуации заключалось в том, что у девочки отсутствовали несколько позвонков, что привело к полному смещению головы вперед.

    По словам врача-нейрохирурга отделения детской нейрохирургии Сапарбека Сейтбекова, первостепенной задачей во время операции было успешно освободить спинной мозг, создать физиологический лордоз и зафиксировать шейный позвоночник.

    На протяжении четырех часов хирургическая бригада Национального центра нейрохирургии в составе с академиком НАЕН РК Талгатом Керимбаевым, с практическим стажем работы более 30 лет, врачом-нейрохирургом, PhD Виктором Алейниковым и врачом-нейрохирургом отделения детской нейрохирургии Сапарбеком Сейтбековым проводили сверхсложную операцию по реконструкции позвонков.

    «Во время операции возникали технические трудности доступа к позвонкам, это сопровождалось высоким риском повреждения ствола головного и спинного мозга, сосудов, что может обернуться полным параличем или летальным исходом. Подобные сложные операции проводятся редко и только на уровне ведущих специализированных центров нейрохирургии», - отметил заведующий отделением спинальной нейрохирургии, патологии периферической нервной системы НЦН Талгат Керимбаев.

    К счастью операция прошла благополучно, ребенка активизировали, сейчас отмечается динамика в виде регресса спастики, увеличения силы мышц нижних конечностей, рассказал лечащий врач.

    Данная дорогостоящая операция проводилась для маленькой пациентки бесплатно, за счет ОСМС.
    Минздрав РК Страхование Здравоохранение Технологии
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