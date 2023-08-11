Шестерых граждан наградил Глава государства за спасение жителей ЖК «Аккент»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства группа граждан была награждена за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни во время пожара в микрорайоне «Аккент» в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Медалью «Ерлігі үшін» награждены:

1) Ахметханов Тлеужан Сапаргалиевич – менеджер ТОО «Expo Masters», город Алматы;

2) Гюнай Шюкрю – электрик ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы;

3) Исмаилов Эльдар Александрович – электромеханик ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы;

4) Йерделен Халил – оператор автокрана ТОО «Gask Construction», город Алматы;

5) Мамедов Кенан Бабаұлы – электромеханик ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы;

6) Романов Вадим Анатольевич – оператор автокрана ИП «Frank-Asia», город Алматы.

Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

Позже и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.