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      Акмолинская область

    Шестерых акмолинцев арестовали за автогонки

    22 Апреля 2020, 17:30

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Шестеро молодых жителей Акмолинской области приговорены к административному аресту сроком от 10 до 13 суток за гонки на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

    «15 апреля около 19 часов шестеро молодых людей в Сандыктауском районе на 101 километре автомобильной дороги сообщением «Кокшетау - Атбасар» устроили спринтерские заезды на своих автомобилях. Решениями суда за грубое игнорирование требований, установленных в период чрезвычайного положения, все любители быстрой езды привлечены по ст.476 ч.2 КоАП к административному аресту сроком от 10 до 13 суток», - говорится в сообщении прокуратуры .

    В связи с пандемией коронавирусной инфекции Президентом Республики Казахстан подписан Указ о введении чрезвычайного положения на всей территории страны с 16 марта т.г.

    В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 12 апреля т.г. на территории области с 21.00 часов 13 апреля по 25 апреля 2020 года введены дополнительные ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения.

    В целом, жителями Акмолинской области совершено около 500 различных нарушений режима чрезвычайного положения. Судами области рассмотрено более 370 дел об административных правонарушениях. Наказание в виде штрафа назначено 166 лицам, арестованы - 160 человек, предупреждены – 40.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Суды Генпрокуратура
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