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    Шестеро кызылординцев задержаны за хранение наркотиков

    1 Декабря 2022, 20:44

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские в рамках мероприятия «Рефлекс» выявили 6 граждан, незаконно хранивших наркотические средства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках мероприятия «Рефлекс» на территории области сотрудниками батальона патрульной полиции отдела местной полицейской службы управления полиции города Кызылорды выявлены 6 жителей областного центра за хранение наркотических средств.

    Полицейские работают в особом режиме, ежедневно обеспечивая безопасность граждан.

    Например, при проведении рейда был задержан 43-летний житель областного центра, в кармане куртки которого обнаружено упакованное в бумагу вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является марихуаной.

    По всем фактам проводятся досудебные расследования по части 2 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Фото: polisia.kz
    Кызылординская область МВД РК Борьба с наркотиками
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