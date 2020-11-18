Шестеро кандидатов партии «Nur Otan» выдвинуты в Мажилис от ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане сформирован партийный список «Nur Otan» в областной маслихат: женщин стало больше в 2 раза, а молодежи в 9 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала «Nur Otan».

Праймериз: Шестеро кандидатов из ВКО претендуют в места в мажилесе Парламента РК

В ведомстве сообщили, что состоялась внеочередная ХХIV конференция Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan». В работе конференции приняли участие 139 делегатов (большая часть – в режиме онлайн). На партийной конференции утверждена областная пятилетняя предвыборная программа партии. В рамках реализации концепции Президента Республики Казахстан К.К.Токаева «Слышащее государство», все проекты программы были широко обсуждены в ходе праймериз с населением, где были собраны 1315 наказов, из них 1036 учтены в принятой региональной программе (79%).

«Утвержден партийный список из 64 человек в областной маслихат. Праймериз партии позволил добиться главного - сформировать на конкурентной, открытой и прозрачной основе корпус потенциальных депутатов, отобранных из числа наиболее авторитетных и пользующихся доверием общества людей. Результаты анализа показали, что доля женщин в списке выросла до 32,8%, а молодежи в возрасте до 35 лет – до 23,4 процентов. Средний возраст кандидатов омолодился на 7 лет – с 53 до 46 лет. Также партийный список «Nur Otan» в областной маслихат состоит на 64% из «новых» лиц. Это позволило удовлетворить запрос общества на обновление», - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что больше всех в списке представителей МСБ – 29,7 %, сферы образования и науки – 15,6 %, а также промышленности и здравоохранения – по 10,9 %.

«Из 15 кандидатов, участвовавших в публичных дебатах, шестеро, определенных по итогам голосования, будут претендовать на места в Мажилисе Парламента РК. Конференция и публичные дебаты транслировались в онлайн-режиме в социальных сетях», - подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, на конференции были избраны 25 делегатов от области на внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan», который пройдет 25 ноября 2020 года.