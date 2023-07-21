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    Шестеро детей утонули с начала купального сезона в Актюбинской области

    21 Июля 2023, 17:07

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала купального сезона в Актюбинской области утонули 8 человек, в том числе 6 детей. Основными причинами гибели на воде является несоблюдение правил безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    «С мая на водоемах области утонули 8 человек, из них 6 детей. В 2022 году за этот период утонули 13 человек, в том числе 9 детей. Основными причинами гибели людей на воде является плавание в неустановленном месте, без присмотра взрослых.

    В 2023 году 6 погибших детей плавали без взрослых, из них двое утонули в Иргизском районе и четверо - в Актобе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    С начала купального сезона в области спасли 26 человек, в том числе 21 ребенка. 20 человек спасли спасатели, 6 детей - очевицы

    С каждым годом в области растет количество мест отдыха на воде. В 2021 году в регионе было 62 пляжа, в 2022 году – 77, в этом году начали работу 67 мест отдыха на воде

    Для организации безопасности в летний период на водоемах области ежедневно задействованы 400 человек. Работают пожарно-спасательные и аварийно-спасательные службы, конные патрули полиции и волонтеры

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия МЧС
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